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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

Киев • УНН

 • 16940 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. На некоторых улицах и проспектах Киева, по состоянию на 8:20 четверга образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу значительно затруднено движение на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Голосеевском и Степана Бандеры.

Кроме того, пробки фиксируются на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Соборной. Также движение затруднено на улицах Пушкина, Кирилловской и Богатырской.

Между тем, на левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Романа Шухевича и на Дарницком шоссе.

Движение на двух мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, ​​Северном и Южном наблюдается затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Добавим

По прогнозам синоптиков, дожди в Украине продлятся до конца рабочей недели.

Украинские Национальные Новости

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