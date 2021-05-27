В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На некоторых улицах и проспектах Киева, по состоянию на 8:20 четверга образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу значительно затруднено движение на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Голосеевском и Степана Бандеры.
Кроме того, пробки фиксируются на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Соборной. Также движение затруднено на улицах Пушкина, Кирилловской и Богатырской.
Между тем, на левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Романа Шухевича и на Дарницком шоссе.
Движение на двух мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
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По прогнозам синоптиков, дожди в Украине продлятся до конца рабочей недели.