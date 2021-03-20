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У Києві знешкодили чотири артилерійських снаряди часів Другої світової війни

У Києві знешкодили чотири артилерійських снаряди часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 20450 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці піротехніки ДСНС знешкодили чотири артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси було знайдено на території Деснянського та Подільського районів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.

Цитата: 

"19 березня 2021 року піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України (МРЦ ШР ДСНС України) знищив чотири артилерійські снаряди часів минулих війн", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Три снаряди виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожий на боєприпаси, в лісі за адресою м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів.

Прибувши на місце події, піротехніки МРЦ ШР ДСНС України ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів: АС-152 мм – 1 одиниця, АС-122 мм – 1 одиниця, АС-76 мм – 1 одиниця. Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.

У той же день на будівництві по вул. Виговського у Подільському районі столиці було виявлено артилерійський снаряд калібру 122 мм.

Піротехніки зазначили, що всі вибухонебезпечні предмети знищено шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

Доповнення 

В Харківській області неповнолітній постраждав через вибух снаряду.

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