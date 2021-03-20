У Києві знешкодили чотири артилерійських снаряди часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці піротехніки ДСНС знешкодили чотири артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси було знайдено на території Деснянського та Подільського районів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Цитата:
"19 березня 2021 року піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України (МРЦ ШР ДСНС України) знищив чотири артилерійські снаряди часів минулих війн", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Три снаряди виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожий на боєприпаси, в лісі за адресою м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів.
Прибувши на місце події, піротехніки МРЦ ШР ДСНС України ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів: АС-152 мм – 1 одиниця, АС-122 мм – 1 одиниця, АС-76 мм – 1 одиниця. Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.
У той же день на будівництві по вул. Виговського у Подільському районі столиці було виявлено артилерійський снаряд калібру 122 мм.
Піротехніки зазначили, що всі вибухонебезпечні предмети знищено шляхом підриву у спеціально відведеному місці.
Доповнення
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