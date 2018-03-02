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У Києві згоріла капличка

У Києві згоріла капличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В ніч з першого на друге березня у столиці згоріла одноповерхова капличка, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі о 02:59 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Командарма Уборевича, 26.

По прибуттю вогнеборців на місце події було встановлено, що на відкритій території в одноповерховій каплиці виникла пожежа.

"О 04:02 пожежу було локалізовано, а о 04:20 – ліквідовано," - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок займання пошкоджено покрівлю, вентилятор, електрообігрівач, церковне приладдя та особисті речі.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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