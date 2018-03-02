В Киеве сгорела часовня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В ночь с первого на второе марта в столице сгорела одноэтажная часовня (каплица), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, ночью в 2:59 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Командарма Уборевича, 26.
По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что на открытой территории в одноэтажной часовни возник пожар.
"В 4:02 пожар был локализован, а в 04:20 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
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В результате возгорания повреждена кровля, вентилятор, электрообогреватель, церковная утварь и личные вещи.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.