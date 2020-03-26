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У Києві збільшили фінансування закладів охорони здоров’я

У Києві збільшили фінансування закладів охорони здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Київрада внесла сьогодні термінові зміни до столичного бюджету для спрямування коштів на фінансування охорони здоров’я і транспорту. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У зв’язку зі зменшенням доходів бюджету, Київрада змушена зменшити капітальні вкладення та перегрупувати інші видатки на ті цілі, які є пріоритетом сьогодення, а саме: доплати медикам та працівникам транспортної галузі. Так, частину бюджетних призначень та наявні залишки коштів на початок року спрямують на заклади охорони здоров’я – у сумі майже 894 млн грн, фінансову підтримку комунальних підприємств "Київпастранс" і "Київський метрополітен" – 706,8 млн грн, компенсацію пільгового проїзду – 295,8 млн грн, збільшення резервного фонду – 98,5 млн грн", – сказав Поворозник.

Він також зауважив, що прийняття Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" призводить до зменшення дохідної частини столичної бюджету на 1 615,8 млн грн.

Зокрема, у загальному фонді зменшено на 1 394,4 млн грн: податок на прибуток, рентна плата за спеціальне використання води, плата за землю і податок на нерухоме майно.

Так само в спеціальному фонді доходи зменшено на понад 221 млн грн, у тому числі: дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту і цільові фонди.

Нагадаємо, депутати Київради схвалили рішення про надання 50-відсоткової пільги для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна на період обмежувальних заходів у зв’язку з вірусом COVID-19.

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