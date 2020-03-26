У Києві збільшили фінансування закладів охорони здоров’я

КИЇВ. 26 березня. УНН. Київрада внесла сьогодні термінові зміни до столичного бюджету для спрямування коштів на фінансування охорони здоров’я і транспорту. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.