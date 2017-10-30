У Києві завтра очікуються сильні пориви вітру

31 жовтня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, 31 жовтня у Києві хмарно, невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 9-14 м/с, температура вночі – 0-2° тепла, вдень – 3-5°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.