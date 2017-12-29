У Києві затримано та оголошено підозру серійному вбивці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві затримано та оголошено підозру чоловікові за скоєння трьох вбивств на території Дарницького району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Працівниками поліції Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві розкрито серію вбивств, вчинених у листопаді 2017 року на території Дарницького району столиці”, — йдеться у повідомленні.
В ході досудового розслідування встановлено, що всі потерпілі були пов’язані між собою родинними та дружніми стосунками. Понівечені тіла двох чоловіків були знайдені в лісопарковій зоні на території масиву Осокорки, а тіло 63-річної жінки (матері одного з загиблих) — в квартирі по вул. Санаторній.
Підозрюваним є 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів та умисне вбивство, який звільнився на початку 2017 року з місць позбавлення волі.
“Мотивом для вбивства першої жертви стали давні неприязні стосунки та бажання помсти. Ще двох людей з близького оточення вбитого підозрюваний позбавив життя, оскільки вони були обізнані про факт його зустрічі із загиблим”, — зазначили у прокуратурі.
Наразі затриманій особі повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж), п. 13 ч. 2 ст. 115, п.п.9, 13 ч.2 ст.115 (навмисне вбивство кількох осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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