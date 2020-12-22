У Києві затримали раніше засудженого за вбивство дружини, наразі він підозрюється у вбивстві матері
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві затримали 45-річного чоловіка, який раніше був засуджений за вбивство дружини, тепер його підозрюють у вбивстві власної матері. Наразі чоловіка затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом вбивства власної матері (ч. 1 ст. 115 КК України)", - сказано у повідомленні.
Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вул. Райдужній у Дніпровському районі столиці виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.
"Прибувши на місце вчинення злочину, правоохоронці виявили у квартирі тіло 76-річної жінки, яке було заховане під диваном. Під час огляду на тілі вбитої жінки виявлено численні тілесні ушкодження та ножове поранення в шию. На момент огляду лезо ножа знаходилося в рановому каналі", - додається у повідомленні.
Наразі за підозрою у вбивстві жінки затримано та повідомлено про підозру її сину, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство дружини.
Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Кривому Розі поліцейські затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства чоловіка та поранення літньої жінки. Під час конфлікту підозрюваний завдав ножові поранення потерпілому та його матері.