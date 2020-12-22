В Киеве задержали ранее судимого за убийство жены, сейчас он подозревается в убийстве матери
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве задержали 45-летнего мужчину, который ранее был осужден за убийство жены, теперь его подозревают в убийстве собственной матери. Сейчас мужчина задержан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"...сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту убийства собственной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Так, к правоохранителям поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Радужной в Днепровском районе столицы обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.
"Прибывшие на место совершения преступления, правоохранители обнаружили в квартире тело 76-летней женщины, которое было спрятано под диваном. Во время осмотра на теле убитой женщины обнаружены многочисленные телесные повреждения и ножевое ранение в шею. На момент осмотра лезвие ножа находилось в раневом канале" , - добавляется в сообщении.
Сейчас по подозрению в убийстве женщины задержано и сообщено о подозрении ее сыну, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство жены.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, причастного к убийству мужчины и ранению пожилой женщины. Во время конфликта подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему и его матери.