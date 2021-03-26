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У Києві заповненість ліжок в лікарнях сягає майже 77% - Кличко

У Києві заповненість ліжок в лікарнях сягає майже 77% - Кличко

Київ • УНН

 • 15231 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У столичних лікарнях сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус, 2700 людей - у важкому стані. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

Цитата:

"Не зменшується в столиці кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях міста - найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки, - сказав мер. - Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. Із них 41 дитина. 2700 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77 відсотків", - повідомив Кличко.

Деталі

Міський голова зауважив, що тільки за минулу добу в Києві госпіталізували 787 людей. Це - хворі на коронавірус, пацієнти з підозрою на коронавірус та пацієнти з пневмоніями.

Разом з тим, за словами мера, столиця минулого тижня перевищила епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ - на 22 відсотки.

"Це теж впливає на заповненість міських лікарень. Адже хворі на грип та ГРВІ також потребують уваги і допомоги лікарів", - сказав Кличко.

Що було раніше

За даними МОЗ, станом на 23 березня в Україні середня заповненість ліжок з киснем складала 55%. Проте є регіони, де заповненість викликає велике занепокоєння та напругу.

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