У Києві "замінували" ЦУМ: евакуйовано до тисячі людей

“Було евакуйовано приблизно до тисячі осіб. Наразі перевірка продовжується”, — сказала Зубрєва.

Зазначимо, що в Instagram ЦУМ повідомив, що до поліції Києва надійшло повідомлення про “замінування” ЦУМу.

“ЦУМ Київ тимчасово зачинений. 16 листопада 2020 року до поліції міста Києва надійшло повідомлення про "замінування“ будівлі універмагу. Відбулась евакуація відвідувачів та співробітників ЦУМу. Наразі проходить перевірка”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, "мінером" виявився колишній військовий.