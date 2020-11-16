У Києві "замінували" ЦУМ: евакуйовано до тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Через "замінування" в Києві ЦУМу евакуйовано близько до тисячі людей. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
“Було евакуйовано приблизно до тисячі осіб. Наразі перевірка продовжується”, — сказала Зубрєва.
Зазначимо, що в Instagram ЦУМ повідомив, що до поліції Києва надійшло повідомлення про “замінування” ЦУМу.
“ЦУМ Київ тимчасово зачинений. 16 листопада 2020 року до поліції міста Києва надійшло повідомлення про "замінування“ будівлі універмагу. Відбулась евакуація відвідувачів та співробітників ЦУМу. Наразі проходить перевірка”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, "мінером" виявився колишній військовий.