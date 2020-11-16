В Киеве "заминировали" ЦУМ: эвакуировано до тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из-за "минирования" в Киеве ЦУМа эвакуировано около до тысячи человек. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"Было эвакуировано примерно до тысячи человек. Сейчас проверка продолжается", - сказала Зубрева.
Отметим, что в Instagram ЦУМ сообщил, что в полицию Киева поступило сообщение о "заминировании" ЦУМа.
"ЦУМ Киев временно закрыт. 16 ноября 2020 года в полицию города Киева поступило сообщение о "заминировании" здания универмага. Состоялась эвакуация посетителей и сотрудников ЦУМа. Сейчас проходит проверка", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Киеве "минировали" мост Патона, "минером" оказался бывший военный.