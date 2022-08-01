У Києві за вихідні сталося 30 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося 30 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Цитата
«Патрульні Києва за вихідні оформили 23 ДТП без травмованих і заявлено 7 ДТП з травмованими», - повідомили в патрульній поліції.
Доповнення
У Київській області за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося понад 60 дорожньо-транспортних пригод.
14 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що в Україні кількість ДТП майже утричі менше, ніж минулого року.