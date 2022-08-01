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У Києві за вихідні сталося 30 ДТП

У Києві за вихідні сталося 30 ДТП

Київ • УНН

 • 335634 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося 30 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Цитата

«Патрульні Києва за вихідні оформили 23 ДТП без травмованих і заявлено 7 ДТП з травмованими», - повідомили в патрульній поліції.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 30-31 липня, сталося понад 60 дорожньо-транспортних пригод.

14 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що в Україні кількість ДТП майже утричі менше, ніж минулого року.

Українські Національні Новини

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