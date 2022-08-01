В Киеве за выходные произошло 30 ДТП

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«Патрульные Киева за выходные оформили 23 ДТП без травмированных и заявлено 7 ДТП с травмированными», - сообщили в патрульной полиции.

Дополнение

В Киевской области за минувшие выходные, 30-31 июля, произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий.



14 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году.



