У Києві за вбивство судитимуть чоловіка, який три роки переховувався від слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У столиці постане перед судом чоловік, який вбив двірника та три роки переховувався від слідства. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річного раніше судимого чоловіка, який три роки переховувався від слідства за вбивство людини", - йдеться в повідомленні.
Злочин стався у листопаді 2016 року у будинку по вул. Мечникова на Печерську. Обвинувачений, перебуваючи у приміщенні двірника, під час раптово виниклого конфлікту завдав останньому не менше семи ударів в голову, від яких чоловік помер.
Переконавшись, що потерпілий не подає ознак життя, зловмисник підпалив ганчір’я у двірницькій, щоб приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію тіла, після чого зник з місця події.
Втікач переховувався від правоохоронних органів майже три роки. У ході досудового розслідування слідство отримало висновки понад 20 експертиз, які допомогли встановити особу підозрюваного. Наприкінці вересня 2019 року він був затриманий та взятий під варту без права внесення застави.
Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Печерського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 115 КК України для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва призначив сім років за ґратами чоловіку, який до смерті побив працівника ЖКГ.