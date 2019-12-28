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В Киеве за убийство будут судить мужчину, который три года скрывался от следствия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В столице предстанет перед судом мужчина, который убил дворника и три года скрывался от следствия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего ранее судимого мужчины, который три года скрывался от следствия за убийство человека", - говорится в сообщении.

Преступление произошло в ноябре 2016 года на доме по ул. Мечникова на Печерске. Обвиняемый, находясь в помещении дворника, во время внезапно возникшего конфликта нанес последнему не менее семи ударов в голову, от которых мужчина скончался.

Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник поджег ветошь в дворницкой, чтобы скрыть следы преступления и усложнить идентификацию тела, после чего скрылся с места происшествия.

Беглец скрывался от правоохранительных органов почти три года. В ходе досудебного расследования следствие получило выводы более 20 экспертиз, которые помогли установить личность подозреваемого. В конце сентября 2019 года он был задержан и взят под стражу без права внесения залога.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Печерский районный суд. Киева по ч. 1 ст. 115 УК Украины для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Соломенский районный суд Киева назначил семь лет за решеткой мужчине, который до смерти избил работника ЖКХ.

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