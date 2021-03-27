У Києві за добу виявили понад 1,2 тис. хворих на коронавірус, померло 39 людей

Цитата

“Плюс 1226 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 158 993): 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років”, - повідомив міський голова.

Деталі

З його слів, за добу зафіксовано 39 летальних випадків від вірусу, загалом у столиці від захворювання померло 3274 людей.

У Києві протягом доби госпіталізували 151 пацієнта з COVID-19 та 581 паціентів з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Водночас, 464 киян подолали коронавірус протягом доби. Загалом в столиці хворобу подолали 104 617 мешканців.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173).

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,632 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 26 березня, — 17,4 тисячі, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — 4,7 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 290.