У Києві за добу від коронавірусу померло 6 хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ще в 265 мешканців столиці виявили коронавірус. 6 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві й надалі збільшується. За минулу добу вірус виявили в 265 людей. Зокрема, в 19 дітей. 6 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 193 киян. На сьогодні в столиці вже 12984 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — повідомив Віталій Кличко.
Зокрема захворіли: 129 жінок віком від 19 до 78 років, 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв, 10 дівчаток від 4 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.
Захворіли, зокрема, і 11 медиків.
До лікарень столиці потрапили 48 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 159 людей. Усього коронавірус подолали 4229 мешканців Києва.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 50. У Дніпровському — 40. Та в Деснянському районі — 34 випадки, — зазначив мер. — Загроза — не примарна. І упередити її можна тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!”, — наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.