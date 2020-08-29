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В Киеве за сутки от коронавируса умерли 6 больных

Киев • УНН

 • 17826 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Еще у 265 жителей столицы обнаружили коронавирус. 6 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

В Киеве за сутки от коронавируса умерли 6 больных

"Количество больных коронавирусом в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

В частности заболели 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50. В Днепровском - 40. Но в Деснянском районе - 34 случая, - отметил мэр. - Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 29 августа зафиксировано уже более 116 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 2492 человека, из них 41 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 56138 человек, за сутки - 1055.

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