У Києві за добу ще понад тисяча хворих на COVID-19, 30 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У столиці виявили за минулу добу 1092 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. 30 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“1092 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в місті 2991 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 149 923”, — повідомив Кличко.
Деталі
Захворіли за добу у столиці, за даними мера, 606 жінок віком від 18 до 94 років, 432 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 34 дівчинки та 20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 148 пацієнтів. Одужали минулої доби 666 людей. Загалом коронавірус подолали 100 546 киян.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 226, Деснянському — 189 та в Голосіївському районі — 97 випадків” — зазначив Віталій Кличко.
За даними з карти РНБО, хворіють на сьогодні у столиці 46 509 людей, за добу кількість активних хворих зросла на 519 осіб.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.