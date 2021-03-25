У Києві за добу ще 1267 хворих на коронавірус, 35 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У столиці виявили за минулу добу 1267 хворих на коронавірус. 35 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“1267 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 35 людей. Усього за період пандемії в місті 3198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 156 603”, — повідомив Кличко.
Деталі
Захворіли за добу: 726 жінок віком від 18 до 95 років, 475 чоловіків віком від 18 до 91 років. А також 32 дівчинки від 1 до 17 років та 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 144 хворих на коронавірус та 370 пацієнтів з підозрою на COVID-19.
Одужали минулої доби 600 людей. Загалом коронавірус подолали 103 722 киян.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 259, у Дніпровському — 165 та в Деснянському — 160 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,596 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 24 березня, - 16,7 тисячі, найбільше з початку року. Третій день поспіль антирекорд за летальними випадками за добу - 362.