У Києві за добу на коронавірус захворіло 59 людей, 10 з них - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram, передає УНН.
“Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них — 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. На сьогодні в Києві 2280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — зазначає він.
Зазначається, що серед тих, що захворіли:
— 34 жінки віком від 20 до 86 років;
— 22 чоловіка від 18 до 66 років;
— 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років і однорічний хлопчик.
Так, до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші — лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.
Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 15 та в Солом’янському — 9.
Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.