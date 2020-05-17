В Киеве за сутки на коронавирус заболело 59 человек, 10 из них - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает УНН.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. На сегодня в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отмечает он.
Отмечается, что среди заболевших:
- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
- 22 мужчины от 18 до 66 лет;
- 2 девочки, которым 10 и 13 лет и годовалый мальчик.
Так, в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.
Отмечу, что больше всего случаев заболевание обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19.