У Києві до опалення підключено вже 90% житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві до опалення підключено понад 7 тисяч житлових будинків, що становить 90,3%. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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“23 жовтня у Києві розпочали підключення будинків до тепла. Станом на сьогодні, 28 жовтня, опалення увімкнули у 7 273 житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями, а це становить 90,3%”, — ідеться у повідомленні.
Окрім того, до тепла підключено 1822 будинки ОСББ, ЖБК, відомчих інвестиційних, що становить 55,5%. Ці будинки підключають за індивідуальними заявками органів правлінь.
Додамо
Як повідомляють у КМДА, тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть.
“Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства „Київтеплоенерго“ на 2 млрд грн, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону і не допустити зростання тарифів на тепло для населення”, — ідеться у повідомленні.
Також зазначають, що у столиці провели комплекс ремонтних робіт, реконструкцію теплових мереж та об’єктів теплогенерації.
2021 року замінили понад 70 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках: на вулицях Гетьмана, Архипенка, Вифлеємській, Кулібіна, Старонаводницькій, Леваневського.
Загалом із 2019 року у Києві замінили 340 км аварійних тепломереж.