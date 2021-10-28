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У Києві до опалення підключено вже 90% житлових будинків

Київ • УНН

 • 15986 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві до опалення підключено понад 7 тисяч житлових будинків, що становить 90,3%. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

У Києві до опалення підключено вже 90% житлових будинків

Цитата

“23 жовтня у Києві розпочали підключення будинків до тепла. Станом на сьогодні, 28 жовтня, опалення увімкнули у 7 273 житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями, а це становить 90,3%”, — ідеться у повідомленні.

Окрім того, до тепла підключено 1822 будинки ОСББ, ЖБК, відомчих інвестиційних, що становить 55,5%. Ці будинки підключають за індивідуальними заявками органів правлінь.

Додамо

Як повідомляють у КМДА, тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть.

“Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства „Київтеплоенерго“ на 2 млрд грн, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону і не допустити зростання тарифів на тепло для населення”, — ідеться у повідомленні.

Також зазначають, що у столиці провели комплекс ремонтних робіт, реконструкцію теплових мереж та об’єктів теплогенерації.

2021 року замінили понад 70 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках: на вулицях Гетьмана, Архипенка, Вифлеємській, Кулібіна, Старонаводницькій, Леваневського.

Загалом із 2019 року у Києві замінили 340 км аварійних тепломереж.

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