В Киеве к отоплению подключено уже 90% жилых домов

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“23 октября в Киеве начали подключение домов к теплу. На сегодня, 28 октября, отопление включили в 7 273 жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, а это составляет 90,3%”, — говорится в сообщении.

Кроме того, к теплу подключены 1822 дома ОСМД, ЖСК, ведомственных инвестиционных, что составляет 55,5%. Эти дома подключают по индивидуальным заявкам органов правлений.

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Как сообщают в КГГА, тарифы на тепло для населения повышать не будут.

“Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия „Киевтеплоэнерго“ на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и не допустить роста тарифов на тепло для населения”, — говорится в сообщении.

Также отмечают, что в столице был проведен комплекс ремонтных работ, реконструкция тепловых сетей и объектов теплогенерации.

В 2021 году заменили более 70 км теплосетей на самых аварийных участках: на улицах Гетьмана, Архипенко, Вифлеемской, Кулибиной, Старонаводницкой, Леваневской.

Всего в 2019 году в Киеве заменили 340 км аварийных теплосетей.