В Киеве к отоплению подключено уже 90% жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Киеве к отоплению подключены более 7 тысяч жилых домов, что составляет 90,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
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“23 октября в Киеве начали подключение домов к теплу. На сегодня, 28 октября, отопление включили в 7 273 жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, а это составляет 90,3%”, — говорится в сообщении.
Кроме того, к теплу подключены 1822 дома ОСМД, ЖСК, ведомственных инвестиционных, что составляет 55,5%. Эти дома подключают по индивидуальным заявкам органов правлений.
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Как сообщают в КГГА, тарифы на тепло для населения повышать не будут.
“Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия „Киевтеплоэнерго“ на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и не допустить роста тарифов на тепло для населения”, — говорится в сообщении.
Также отмечают, что в столице был проведен комплекс ремонтных работ, реконструкция тепловых сетей и объектов теплогенерации.
В 2021 году заменили более 70 км теплосетей на самых аварийных участках: на улицах Гетьмана, Архипенко, Вифлеемской, Кулибиной, Старонаводницкой, Леваневской.
Всего в 2019 году в Киеве заменили 340 км аварийных теплосетей.