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У Києві вшанували пам'ять жертв голодоморів

У Києві вшанували пам'ять жертв голодоморів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору” вшанували пам'ять жертв голодоморів. Участь у церемонії взяв Глава держави Петро Порошенко, передає УНН.

Президент, за даними АП, встановив композиції із колосків пшениці до скульптури “Гірка пам’ять дитинства” на центральній алеї Національного музею “Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні”.

У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник Верховної Ради України Ірина Геращенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, представники духовенства, громадськості, дипломатичного корпусу, урядовці, народні депутати.

Після цього біля меморіального знаку “Свіча пам’яті” предстоятелі українських християнських церков проголосили молитву за померлими від голоду у 1932-1933 роках.

По завершенні молитви та виступу Президент України оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після якої розпочалася всеукраїнська акція “Запали свічку”.

Вшановуючи пам’ять загиблих від Голодомору, Президент, голова Уряду та перший заступник Верховної Ради України встановили “Свічки Вічної пам’яті” до меморіального знаку “Свіча пам’яті”.

Також “Свічки Вічної пам’яті” було встановлено від Світового Конгресу Українців, Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933рр, Українського інституту національної пам’яті, Європейської платформи пам’яті та сумління, акредитованих в Україні глав і представників дипломатичних місій зарубіжних країн та міжнародних організацій, від кожної області, АР Крим, міст Києва та Севастополя.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

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