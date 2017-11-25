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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80141 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70870 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77865 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118968 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144724 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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В Киеве почтили память жертв голодоморов

В Киеве почтили память жертв голодоморов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" почтили память жертв голодоморов. Участие в церемонии принял Глава государства Петр Порошенко, передает УНН.

Президент, по данным АП, установил композиции из колосков пшеницы к скульптуре "Горькая память детства" на центральной аллее Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".

В церемонии также приняли участие Премьер-министр Владимир Гройсман, первый заместитель Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, представители духовенства, общественности, дипломатического корпуса, члены правительства, народные депутаты.

После этого у мемориального знака "Свеча памяти" предстоятели украинских христианских церквей провозгласили молитву по умершим от голода в 1932-1933 годах.

По завершении молитвы и выступления Президент Украины объявил общенациональную минуту молчания, после которой началась всеукраинская акция "Зажги свечу".

В память погибших от Голодомора, Президент, председатель правительства и первый заместитель Верховной Рады Украины установили "Свечи Вечной памяти" к мемориальному знаку "Свеча памяти".

Также "Свечи Вечной памяти" были установлены от Всемирного Конгресса Украинуев, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, Украинского института национальной памяти, Европейской платформы памяти и совести, аккредитованных в Украине глав и представителей дипломатических миссий зарубежных стран и международных организаций, от каждой области, АР Крым, городов Киева и Севастополя.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.

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