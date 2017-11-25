В Киеве почтили память жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" почтили память жертв голодоморов. Участие в церемонии принял Глава государства Петр Порошенко, передает УНН.
Президент, по данным АП, установил композиции из колосков пшеницы к скульптуре "Горькая память детства" на центральной аллее Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".
В церемонии также приняли участие Премьер-министр Владимир Гройсман, первый заместитель Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, представители духовенства, общественности, дипломатического корпуса, члены правительства, народные депутаты.
После этого у мемориального знака "Свеча памяти" предстоятели украинских христианских церквей провозгласили молитву по умершим от голода в 1932-1933 годах.
По завершении молитвы и выступления Президент Украины объявил общенациональную минуту молчания, после которой началась всеукраинская акция "Зажги свечу".
В память погибших от Голодомора, Президент, председатель правительства и первый заместитель Верховной Рады Украины установили "Свечи Вечной памяти" к мемориальному знаку "Свеча памяти".
Также "Свечи Вечной памяти" были установлены от Всемирного Конгресса Украинуев, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, Украинского института национальной памяти, Европейской платформы памяти и совести, аккредитованных в Украине глав и представителей дипломатических миссий зарубежных стран и международных организаций, от каждой области, АР Крым, городов Киева и Севастополя.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.