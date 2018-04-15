У Києві все ще шукають тіло третього чоловіка з човна, який перекинувся
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рятувальники усе ще не знайшли тіло третього чоловіка, який перекинувся з човна кілька днів тому у Києві на Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Протягом 14 квітня рятувальники проводили пошукові роботи й обстежили 12,1 тис. кв. м акваторії річки Дніпро. Водолази обстежують Дніпро біля острова Жукова та острова Козачий. Пошукові роботи проводяться протягом світового дня.
“Станом на 18:30 14 квітня пошукові роботи завершені, тіла не знайдено. 16 квітня з 9:00 водолази знову розпочнуть пошукові роботи тіла чоловіка”, — повідомили рятувальники.
З початку пошукових робіт обстежено 204,6 тис. кв. м акваторії річки Дніпро.
Як повідомляв УНН, 12 квітня о 19:00 надійшла інформація, що було знайдено тіло чоловіка. По прибуттю на місце події, стало відомо про місце знаходження другого чоловіка, якого водолази дістали та передали правоохоронним органам.
Нагадаємо, днями у Києві компанія з п'яти чоловіків намагалася переплести на острів Жуков. Двом особам це вдалося, а троє перекинулися на човні та зникли.