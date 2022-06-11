У Києві волонтери відкривають “барахолку” для підтримки притулку для тварин у Фастові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві волонтери влаштовують благодійну акцію "Собаня Charity", кошти з якої будуть передані на підтримку притулку тварин у Фастові Київської області. Про це УНН пише з посиланням на Facebook-сторінку заходу.
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“Ми хочемо допомогти цьому невеличкому притулку, його практично повністю зруйновано. На меті — побудувати вольєри для собак. 90 кг корму і краплі від кліщів для понад 50 собак. Ми подумали над тим, як не попросити, а заробити собакам грошей, і вигадали цю барахолку”, — зазначила співорганізаторка акції Юлія Шередега.
Деталі
Захід відбудеться у Києві, за адресою: Нижній Вал, 19 (Коктейль-бар Pink Freud KYIV) 18 червня о 10 годині. Ідея “барахолки” полягає у наступному: люди безкоштовно віддають конкурентоспроможні речі, такі, які не зовсім доречно віддавати біженцям.
“Це може бути леопардовий піджак, фатінова сукня або якісь базові речі. Дівчата купують ці речі на барахолці — профіт. Всі виручені кошти йдуть на притулок. Всі звіти — само собою, ми оприлюднимо”, — пояснила співорганізаторка.
Доповнення
Випадки знищення ворогом притулків для тварин на Київщині були непоодинокі. Так, неподалік Макарова окупанти кілька разів обстрілювали притулок “Бест френдс” зокрема і нанесли по ньому авіаудар. Також у притулку під Бородянкою через дії ворога загинули щонайменше 300 собак.