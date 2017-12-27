У Києві водій автомобіля врізався у відбійник
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У столиці на Броварському проспекті автомобіль врізався у відбійник. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.
“З місця серйозного ДТП в Києві на Броварському проспекті: автомобіль наскрізь прошив відбійник. За словами свідків, водій автомобіля марки MG, намагаючись обігнати фуру, виїхав в крайній лівий ряд. В цей час в лівому ряду рухався Subaru”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що водій “японця”, намагаючись уникнути зіткнення з “китайцем”, викрутив кермо вліво і на повній швидкості врізався у відбійник. Автомобіль застряг між двох частин огорожі. Відбійник, який відірвався від удару, наскрізь прошив MG.
Внаслідок аварії постраждалих немає.
Наразі на місці працюють бійці ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Києві бетономішалка врізалась у авто французького посольства.