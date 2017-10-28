У Києві відбувся допрем’єрний показ мультфільму "Чудове чудовисько"

Презентація стрічки відбулась за участі Міністра культури Євгена Нищука, виконуючого обов’язки генерального директора ДП "Укранімафільм" Дмитра Лісенбарта, керівника анімаційної студії "Червоний собака" Олени Голубєвої, письменника Олександра Дерманського та членів знімальної групи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японець зображує українських військових в стилі аніме

Мультфільм "Чудове чудовисько" – це історія про незвичайну дружбу дівчинки Соні та монстрика Чу, яскраво наповнений фольклорним, фентезійним та реальним світами, створений на основі однойменної книжки Олександра Дерманського.

"Анімаційний жанр справді є великим пріоритетом і потребує уваги держави, адже можливості української анімації дуже потужні і ми бачимо в цьому велику перспективу і велике завдання. Ми вважаємо за потрібне промотувати вітчизняне анімаційне мистецтво, адже роль анімації у промоції та популяризації української культури дуже важлива. Зокрема, анімація є одною з найперспективніших галузей в українській культурі", - зазначив Є.Нищук

Нагадаємо, вийшов перший тізер анімаційного повнометражного фільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами п'єси Лесі Українки "Лісова пісня". Його українська прем’єра відбулась 17 липня на Літньому Кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю.