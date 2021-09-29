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У Києві відбулася конференція, присвячена тортурам полонених на окупованому Донбасі

У Києві відбулася конференція, присвячена тортурам полонених на окупованому Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві відбулася конференція “Військові злочини РФ та ризики реінтеграції Донбасу”, в ході якої увазі слухачів було презентовано звіти європейських депутатів щодо катувань полонених в “ЛДНР”, передає УНН.

Деталі

Зокрема йдеться про звіт віце-спікера польського Сейму Малгожати Гошевської “Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014”, на основі якого Міжнародний кримінальний суд вніс до санкційних списків ЄС ключових осіб, причетних до воєнних злочинів на Донбасі та в Криму, а також звіт євродепутатки Анни Фотиги “Ізоляція. Голоси з підвалу”, раніше презентований у Європарламенті.

На нагальній необхідності інформування вітчизняних та міжнародних медіа про тортури над українськими полоненими в “ЛДНР” наголосила кандидатка історичних наук, експерт з воєнних злочинів на Балканах Катерина Шимкевич. На прикладі Балканських воєн 90-х років вона розповіла, наскільки важливе документування воєнних злочинів і донесення цієї інформації до світової спільноти.

Як зазначили учасники конференції, на сьогодні, у тому числі через незрозумілу у цьому питанні позицію влади, яка замовчує факти масових катувань, Україна перебуває у інформаційному вакуумі з приводу тортур військовими РФ та терористами “ЛДНР” українських полонених.

Ще одна проблема, яку підняли учасники — питання відповідальності тих, хто скоює злочини. За словами екс-командира полку “Азов”, начштабу партії “Національний Корпус” Максима Жоріна, законопроект про боротьбу з колаборантами вже півроку перебуває на розгляді парламенту, однак досі не пройшов навіть через профільні комітети. “У Верховній Раді був зареєстрований законопроект про боротьбу з колаборантами, який мав на меті вирішення цієї проблеми. З цікавого у ньому те, що будь-яка особа, яка засуджується за цією статтею — вона автоматично позбавляється можливості потрапити до влади на період від 10 до 15 років. Так само вона обмежена в участі у виборчому процесі, в окремих видах діяльності, а також позбавлена доступу до державної таємниці”, — сказав Жорін.

У конференції також взяли участь міжнародні експерти, ветерани, колишні полонені та члени їхніх сімей. Організаторами події є ГО “Група сприяння розбудові Інтермаріуму” та “Військове братерство нескорених”.

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