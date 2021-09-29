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В Киеве состоялась конференция, посвященная пыткам пленных на оккупированном Донбассе

В Киеве состоялась конференция, посвященная пыткам пленных на оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14750 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве состоялась конференция "Военные преступления РФ и риски реинтеграции Донбасса", в ходе которой вниманию слушателей были представлены отчеты европейских депутатов о пытках пленных в "ЛДНР", передает УНН.

Детали

В частности речь идет об отчете вице-спикера польского Сейма Малгожаты Гошевской "Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014", на основе которого Международный уголовный суд внес в санкционных списков ЕС ключевых лиц, причастных к военным преступлениям на Донбассе и в Крыму, а также отчет евродепутата Анны Фотыги "Изоляция. Голоса из подвала", ранее представленный в Европарламенте.

Насущную необходимость информирования отечественных и международных медиа о пытках украинских пленных в "ЛДНР" отметила кандидат исторических наук, эксперт по военным преступлениям на Балканах Екатерина Шимкевич. На примере Балканских войн 90-х годов она рассказала, как важно документирование военных преступлений и донесение этой информации до мирового сообщества.

Как отметили участники конференции, на сегодня, в том числе из-за непонятной в этом вопросе позицию власти, которая умалчивает факты массовых пыток, Украина находится в информационном вакууме по поводу пыток военными РФ и террористами "ЛДНР" украинских пленных.

Еще одна проблема, которую подняли участники - вопрос ответственности тех, кто совершает преступления. По словам экс-командира полка "Азов", начштаба партии "Национальный Корпус" Максима Жорина, законопроект о борьбе с коллаборационистами уже полгода находится на рассмотрении парламента, однако до сих пор не прошел даже через профильные комитеты. "В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о борьбе с коллаборационистами, который имел целью решение этой проблемы. Из интересного в нем то, что любое лицо, которое осуждается по этой статье - оно автоматически лишается возможности попасть к власти на период от 10 до 15 лет. Также оно ограничено в участии в избирательном процессе, в отдельных видах деятельности, а также лишено доступа к государственной тайне", - сказал Жорин.

В конференции также приняли участие международные эксперты, ветераны, бывшие пленные и члены их семей. Организаторами события являются ОО "Группа содействия развитию Интермариуму" и "Военное братство непокоренных".

Украинские Национальные Новости

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