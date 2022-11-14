У Києві відбудеться конференція FinTech Ukraine 2022

Деталі

На заході обговорюватимуть виклики та можливості штучного інтелекту, нові тренди фінансової поведінки в умовах війни, відкритий банкінг та боротьбу з відмиванням коштів.

Конференція об'єднає на одному майданчику лідерів думок, керівників найпрогресивніших банків та фінансових компаній, професіоналів у галузі цифрової трансформації, вендорів для спільного обговорення актуальних питань розвитку цифрового фінансового ринку.

Придбати квиток, ознайомитися з програмою та спікерами заходу можна на сайті.