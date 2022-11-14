У Києві відбудеться конференція FinTech Ukraine 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві, 18 листопада, пройде конференція за участі 20 експертів у напрямках цифрової трансформації, платежів, блокчейну, банкінгу та регуляторних технологій. Серед них - Альона Шевцова, СЕО міжнародної платіжної системи LEO та Голова Наглядової Ради IBOX BANK. Про це повідомили у пресслужбі Банку, передає УНН.
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На заході обговорюватимуть виклики та можливості штучного інтелекту, нові тренди фінансової поведінки в умовах війни, відкритий банкінг та боротьбу з відмиванням коштів.
Конференція об'єднає на одному майданчику лідерів думок, керівників найпрогресивніших банків та фінансових компаній, професіоналів у галузі цифрової трансформації, вендорів для спільного обговорення актуальних питань розвитку цифрового фінансового ринку.
Придбати квиток, ознайомитися з програмою та спікерами заходу можна на сайті.