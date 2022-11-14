В Киеве состоится конференция FinTech Ukraine 2022

Детали

На мероприятии будут обсуждаться вызовы и возможности искусственного интеллекта, новые тренды финансового поведения в условиях войны, открытый банкинг и борьба с отмыванием средств.

Конференция объединит на одной площадке лидеров мнений, руководителей самых прогрессивных банков и финансовых компаний, профессионалов в области цифровой трансформации, вендоров для совместного обсуждения актуальных вопросов развития цифрового финансового рынка.

Приобрести билет, ознакомиться с программой и спикерами мероприятия можно на сайте.