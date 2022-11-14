В Киеве состоится конференция FinTech Ukraine 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве, 18 ноября, пройдет конференция с участием 20 экспертов в направлениях цифровой трансформации, платежей, блокчейна, банкинга и регуляторных технологий. Среди них – Алена Шевцова, СЕО международной платежной системы LEO и Председатель Наблюдательного Совета IBOX BANK. Об этом сообщили в пресс-службе Банка, передает УНН.
Детали
На мероприятии будут обсуждаться вызовы и возможности искусственного интеллекта, новые тренды финансового поведения в условиях войны, открытый банкинг и борьба с отмыванием средств.
Конференция объединит на одной площадке лидеров мнений, руководителей самых прогрессивных банков и финансовых компаний, профессионалов в области цифровой трансформации, вендоров для совместного обсуждения актуальных вопросов развития цифрового финансового рынка.
Приобрести билет, ознакомиться с программой и спикерами мероприятия можно на сайте.