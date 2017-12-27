У Києві утворилася тягнучка від Петрівки і до Совських ставків, затори 8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні у Києві, станом на 15.15, рівень заторів досяг позначки у 8 балів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, згідно з даними сервісу "Google Maps", традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".
Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал, Володимирська і всіх прилеглих вулицях. Крім того, пробка утворилася на проспектах Перемоги (від центру і цирку в обидва боки), Повітрофлотському (в обидва боки), вулиці Хрещатик у бік Бессарабського ринку, і на ділянці дороги від Совських ставків і до станції метро "Петрівка" (на різних "відрізках" шляху в обидва боки).
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Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал та в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Ускладнено рух на бульварі Дружби Народів у бік моста Патона, а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро в обидві сторони (ДТП і ремонтні роботи).
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Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська.
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На даний момент рух ускладнений на мостах Південному і Патона.