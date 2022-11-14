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У Києві та восьми областях світло сьогодні мають виключати за графіками

У Києві та восьми областях світло сьогодні мають виключати за графіками

Київ • УНН

 • 321801 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві та восьми областях електропостачання сьогодні мають відключати за графіками, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Цитата

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили у компанії напередодні ввечері.

В інших областях України відключення на 14 листопада наразі не прогнозуються.

Деталі

В Укренерго повідомили, що росіяни серйозно пошкодили один з ключових об’єктів Укренерго. І це вплинуло на живлення низки областей, ситуація у яких поки що залишається складною. Зокрема, йдеться про Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення.

"Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться", - зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

"Зважаючи на це, планові відключення, ще певний час будуть впроваджуватися, зокрема у вказаних областях та у Києві", - вказали у компанії.

Доповнення

Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. 

Українські Національні Новини

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