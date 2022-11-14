В Киеве и восьми областях свет сегодня должны отключать по графикам

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"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - сообщили в компании накануне вечером.

В других областях Украины отключения на 14 ноября пока не прогнозируются.

Детали

В Укрэнерго сообщили, что россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго. И это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

"Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября претерпела украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится", - отметил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Учитывая это, плановые отключения, еще некоторое время будут внедряться, в частности, в указанных областях и в Киеве", - указали в компании.

Дополнение

Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами.