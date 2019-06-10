У Києві та області цього тижня буде дуже спекотно - синоптики

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Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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21 березня, 18:19 • 145736 перегляди

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21 березня, 16:46 • 165110 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У Київській області завтра мінлива хмарність.  Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. 12-13 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. 14 червня без опадів, 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°", - повідомили у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень

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