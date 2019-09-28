У Києві судитимуть злочинну групу, яка обкрадала автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У столиці перед судом постане злочинна група, яка займалася крадіжками із автомобілів у особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Слідчі закінчили розслідування у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо жителів Києва віком від 22-х до 25-ти років. На рахунку учасників угрупування понад два десятки доведених фактів крадіжок", - йдеться в повідомленні.
За інформацією слідчих, зловмисники переважно викрадали фари з елітних іномарок. Крадії діяли вночі. Вони обирали транспортні засоби, які тривалий час перебували без постійного нагляду, здійснювали демонтаж передніх фар і тікали.
"Ми розслідували кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Трьом зловмисникам оголосили про підозру, а четвертого - оголосили у розшук. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва. Учасникам групи загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - розповів слідчий Шевченківського управління поліції Максим Васильченко.
Нагадаємо, на Львівщині раніше судимий неповнолітній викрав з автівки барсетку з документами, ключами та грошима у сумі більше 1300 грн.