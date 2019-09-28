В Киеве будут судить преступную группу, которая обворовывала автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В столице перед судом предстанет преступная группа, которая занималась кражами из автомобилей в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел комуникации полиции Киева.
"Следователи закончили расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы, в состав которой входило четверо жителей Киева в возрасте от 22-х до 25-ти лет. На счету участников группировки более двух десятков доказанных фактов краж", - говорится в сообщении.
По информации следователей, злоумышленники преимущественно похищали фары с элитных иномарок. Воры действовали ночью. Они выбирали транспортные средства, которые длительное время находились без постоянного надзора, осуществляли демонтаж передних фар и убегали.
"Мы расследовали уголовные производства по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Трем злоумышленникам объявили о подозрении, а четвертого - объявили в розыск. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направили в Шевченковский районный суд города Киева. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказал следователь Шевченковского управления полиции Максим Васильченко.
Напомним, во Львовской области ранее судимый несовершеннолетний похитил из автомобиля барсетку с документами, ключами и деньгами в сумме более 1300 грн.