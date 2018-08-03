У Києві судитимуть групу банківських шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поліція направила до суду справу щодо привласнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
“Членам злочинного угрупування інкримінують заволодіння коштами на суму майже 3 мільйони гривень. Припинити діяльність зловмисників вдалось завдяки злагодженій роботі слідчих під процесуальним керівництвом ГПУ. Поліцейські встановили 101 факт заволодіння коштами та понад 350 інших злочинів, учинених підозрюваними”, — йдеться у повідомленні.
У рамках розслідування кримінального провадження слідчі ГСУ Нацполіції встановили, що протягом майже 3 років учасники угрупування збагачувались за рахунок клієнтів банків. Джерелом “отримання” ними коштів став Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: зловмисники привласнювали гроші, які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними.
Злочинне угрупування складалося з п’яти осіб. Однак за тривалий період діяльності до участі в організації періодично залучались більше 30 осіб. Особи 17 з них встановлені, їм повідомлено про підозру.
Поліцейські встановили, що зловмисники багаторазово підроблювали та використовували підроблені паспорти, ідентифікаційні номери, довіреності та інші офіційні документи, втручались в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж.
Поліцейськими завершено розслідування 149 епізодів злочинної діяльності угрупування, з яких 26 фактів заволодіння коштами на загальну суму майже три мільйони гривень. Наразі обвинувальний акт передано до суду.
Нагадаємо, на Черкащині судитимуть працівницю банку, яка поцупила з каси майже 2,5 млн грн.