У Києві спостерігається максимальний рівень заторів

За даними сервісу, максимальний рівень заторів помітний на проспекті Перемоги, Академіка Палладіна та Великій Окружній дорозі, на вулиці Хрещатик, Борщагівській, Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Семена Скляренка, Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Голосіївському та Валерія Лобановського.

Численні затори спостерігаються на вулиці Михайла Грушевського, Великій Васильківській, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери, Петра Сагайдачного, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, на Нижньому Валі та проспекті Леся Курбаса.



На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Броварському та Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Соборності, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Здолбунівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Ситуації на столичних мостах: на Північному, Дарницькому, Південному та на мості Патона рух ускладнений у напрямку Правого берега, частково рух авто уповільнений мостом Метро.



Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні до 9 градусів тепла.