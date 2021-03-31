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У Києві п'яні молодики справляли нужду на поліцейську автівку і знімали це на відео

У Києві п'яні молодики справляли нужду на поліцейську автівку і знімали це на відео

Київ • УНН

 • 20001 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві два молодики зняли на відео, як справляли нужду на припарковану автівку правоохоронців. Відтепер їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Деталі

Мережею інтернет поширилось відео, де двоє хлопців поводили себе вкрай зухвало щодо авто правоохоронців. Працівники поліції саме перебували неподалік на виклику.

У той час молодик, висловлюючись нецензурною лайкою, проводив відеозйомку інциденту, як його товариш справляв природню потребу на припаркований службовий автомобіль.

Менше, як за добу, поліцейські встановили особи правопорушників. Їх авто зупинили у Деснянському районі столиці. Зловмисниками виявилися кияни 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Окрім того, водій перебув за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тож на нього патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони скоїли у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі за погодженням із процесуальними керівниками готують затриманим повідомлення про підозру. За скоєне санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавленням волі строком до чотирьох років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

За хуліганські дії на алеї Героїв Небесної Сотні у столиці затримали 21-річного студента.

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