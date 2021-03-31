В Киеве пьяные молодые люди справляли нужду на полицейский автомобиль и снимали это на видео
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве два парня сняли на видео, как справляли нужду на припаркованную машину правоохранителей. Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Детали
Сетью распространилось видео, где двое парней вели себя крайне вызывающе в отношении с авто правоохранителей. Работники полиции как раз находились неподалеку на вызове. В то время молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, проводил видеосъемку инцидента, как его товарищ производил естественную потребность на припаркованный служебный автомобиль.
Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Злоумышленниками оказались киевлянами 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.
Кроме того, водитель провел за рулем был с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят задержанным сообщение о подозрении. За содеянное санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет. Следственные действия продолжаются.
Напомним
За хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни в столице задержали 21-летнего студента.