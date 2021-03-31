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21:00 • 45965 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 64240 просмотра

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В Киеве пьяные молодые люди справляли нужду на полицейский автомобиль и снимали это на видео

В Киеве пьяные молодые люди справляли нужду на полицейский автомобиль и снимали это на видео

Киев  •  УНН

 • 19905 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве два парня сняли на видео, как справляли нужду на припаркованную машину правоохранителей. Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Детали

Сетью распространилось видео, где двое парней вели себя крайне вызывающе в отношении с авто правоохранителей. Работники полиции как раз находились неподалеку на вызове. В то время молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, проводил видеосъемку инцидента, как его товарищ производил естественную потребность на припаркованный служебный автомобиль.

Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Злоумышленниками оказались киевлянами 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, водитель провел за рулем был с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят задержанным сообщение о подозрении. За содеянное санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним

За хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни в столице задержали 21-летнего студента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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