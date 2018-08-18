У Києві пройшла репетиція параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Хрещатику завершилася репетиція військового параду до Дня Незалежності України, у зв'язку з чим було тимчасово перекрито рух транспорту в центрі Києва, передає кореспондент УНН.
У репетиції беруть участь військовослужбовці Збройних сил України, ДСНС, СБУ та інші підрозділи. Також була задіяна військова техніка.
Крім того, під час репетиції параду військ пролунали артилерійські салюти десятьма залпами гармат із вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.
Подивитися на репетицію прийшли тисячі киян.
Наступні репетиції параду заплановані на 20 та 22 серпня.
Нагадаємо, згідно з повідомленням міністра оборони Степана Полторака у параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Планується демонстрація 250 одиниць військової техніки. Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.
24 серпня військовослужбовці парадних розрахунків використовуватимуть військове вітання “Слава Україні!” та “Героям слава!” замість привітань радянського зразка.