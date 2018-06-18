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У Києві пройдуть сезонні ярмарки

У Києві пройдуть сезонні ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. За сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці, будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.

Отже, ярмарки відбудуться:

19 червня (вівторок) у:

Голосіївському районі — просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86А; Дарницькому районі — вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27; Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна; Подільському районі — вул. Світлицького, 33; Шевченківському районі — перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу);вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1.

20 червня (середа) у:

Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47; Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1; Печерському районі — вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака); Подільському районі — вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11; Святошинському районі — вул. Підлісна, 8; Шевченківський район — перетин вул. О. Теліги та Мельникова;

21 червня (четвер) у:

Голосіївському районі — вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської); Дарницькому районі — вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Дніпровському районі — б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А; Печерському районі — вул. Московська, 2; Подільському районі — вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35; Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна; Шевченківському районі — вул. Багговутівська, 1.

22 червня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Дніпровському районі — вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74; Печерському районі — перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6; Подільському районі — вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); Святошинському районі — вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16; Солом’янському районі — вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської); Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20;

23 червня (субота) у: Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Подільському районі — вул. Світлицького, 33;

24 червня (неділя) у:

Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна; Дніпровському районі — вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської); Подільському районі — вул. Світлицького, 33.

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