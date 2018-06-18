В Киеве пройдут сезонные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.
Итак, ярмарки состоятся:
19 июня (вторник) в:
Голосеевском районе - ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86; Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27; Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1.
20 июня (среда) в:
Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) ул. Демеевская, 45-47; Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20; ул. П. Вершигоры, 1; Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака) Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11; Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; Шевченковский район - пересечение ул. О. Телиги и Мельникова;
21 июня (четверг) в:
Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича) ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои) Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А; Печерском районе - ул. Московская, 2; Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35; Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
22 июня (пятница) в:
Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74; Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6; Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16; Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20;
23 июня (суббота) в: Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
24 июня (воскресенье) в:
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской) Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.