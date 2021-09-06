У Києві протягом минулої доби виявили понад 90 хворих на COVID-19. Двоє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 93 хворих на коронавірус. Двоє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 58 жінок віком від 18 до 88 років, 30 чоловіків віком від 20 до 80 років. А також 4 дівчинки від 2 місяців до 14 років і один хлопчик 5 років.
До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 54 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала протягом минулої доби 41 людина.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 17, Солом‘янському — 12, в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому — по 10 випадків.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5288 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 225 695. Подолали вірус 216 993 мешканці столиці.
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