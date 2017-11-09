У Києві прорвало трубу з гарячою водою

"НП в Києві на вул. Еспланадної. Порив труби гарячої води. Всю вулицю заполонив пар," - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 жовтня на проспекті Лобановського прорвало труби гарячого водопостачання. В результаті частина проспекту залило водою з каналізаційного люка.